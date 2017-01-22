Борцы Лабазанов и Мельников выиграли на турнире памяти Поддубного в Москве

Во второй день проходившего в Москве международного турнира по греко-римской борьбе памяти Ивана Поддубного определились победители в весовых категориях до 66, 75, 80 и 98 кг.
В весовой категории до 66 кг россиянин Алексей Киянкин в решающей схватке выиграл у соотечественника Заура Кабалоева — 2:2 (победа по последнему результативному действию). В категории до 75 кг Чингиз Лабазанов в финальном поединке нанес поражение товарищу по команде Александру Чехиркину — 11:4. Никита Мельников в решающей схватке в категории до 98 кг одолел соотечественника Мусу Евлоева — 4:2.
И только в одной категории до 80 кг победа не досталась российским борцам. Первое место занял представитель сборной Грузии Зураби Датунашвили, выигравший в финальном поединке у россиянина Адлана Акиева — 3:3 (победа по последнему результативному действию).
В турнире приняли участие 208 атлетов из 11 стран.