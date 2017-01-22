М. Фуркад: удовлетворён решением IBU о проведении конгресса перед ЧМ

Французский биатлониствыразил удовлетворение воскресным решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести внеочередной конгресс в преддверии стартующего 9 февраля чемпионата мира. На этом конгрессе должны быть внесены изменения в антидопинговые правила организации.«Я удовлетворён решением IBU, принятым этим утром. Хорошо, что они отреагировали именно так. Я хочу получить все ответы на интересующие меня вопросы и больше не дискутировать по этому поводу.Хорошо, что IBU всё же сделала шаг навстречу спортсменам. Было важно не прервать диалог, как это едва не случилось прошлым вечером», — цитирует Фуркада Sud Radio.Напомним, в субботу в Антхольце прошло заседание IBU, на котором было объявлено, что 22 из 29 подозреваемых в употреблении допинга российских спортсменов полностью оправданы. Мартен был недоволен таким решением и досрочно покинул зал, в котором проходило заседание.