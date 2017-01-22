Российские рапиристы — пятые на этапе Кубка мира в Париже

В командном турнире рапиристов, состоявшемся на этапе Кубка мира в Париже, в составе нашей команды выступали Дмитрий Жеребченко, Дмитрий Ригин, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов. Обыграв в первой встрече команду Беларуси – 45:30, россияне в четвертьфинале встретились с японцами, которым уступили со счётом 27:45.
В утешительном турнире за 5-8-е места россияне в напряжённой борьбе одолели команду Польши – 45:44, а затем обыграли корейцев – 45:40.
Фехтование. Этап Кубка мира. Париж, Франция
Мужчины. Рапира. Команды
1. Италия.
2. Франция.
3. США.
4. Япония.
5. Россия.