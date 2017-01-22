Российские рапиристы — пятые на этапе Кубка мира в Париже

В командном турнире рапиристов, состоявшемся на этапе Кубка мира в Париже, в составе нашей команды выступали. Обыграв в первой встрече команду Беларуси – 45:30, россияне в четвертьфинале встретились с японцами, которым уступили со счётом 27:45.В утешительном турнире за 5-8-е места россияне в напряжённой борьбе одолели команду Польши – 45:44, а затем обыграли корейцев – 45:40.1. Италия.2. Франция.3. США.4. Япония.5. Россия.