Дмитриев: не думаю, что выборы главы ВФЛА были честными, Шляхтина никто не знал

Бегун Андрей Дмитриев, который выступил в качестве информатора для нового фильма телеканала ARD о допинге в российском спорте, рассказал, что результаты прошедших выборов главы ВФЛА являются сомнительными, так как нового президента федерации Дмитрия Шляхтина никто из спортсменов не знает.
«Выбрали человека, о котором никто ничего не слышал. Мы не знали, кто это. Не думаю, что выборы были честными, так как этот человек пришёл из ниоткуда. Он никогда не имел отношения к лёгкой атлетике. Выглядит так, будто просто поставили на место главы нужного человека», — сказал Дмитриев.