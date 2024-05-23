«Был жёсткий разговор». Ходьков рассказал о конфликтах между ним и игроками

Главный тренер гандбольного клуба ЦСКА Олег Ходьков рассказал, что после матча 1/4 финала СЕХА-лиги он провёл с подопечными жёсткий разговор.

«Поражение в ответном матче четвертьфинала СЕХА-лиги от ставропольского «Виктора» стало самым сложным моментом в сезоне. Мы проделали очень сложную работу в групповом этапе. И чтобы так бездарно проиграть Ставрополю дома… Восемь мячей! Да мы самое крупное поражение от Чехова потерпели в моём первом сезоне, минус семь, кажется. У меня есть своё мнение на счёт этой игры. Четвертьфинал так не играется.

Скажу честно, после того матча были неприятные разговоры и конфликты между мной и некоторыми игроками. Я провёл разбор полётов на очень-очень повышенных тонах. Был жёсткий и разговор для игроков. Это в какой-то степени сыграло свою роль в дальнейшем. Ситуация была непростой. Но со временем всё разрулили. Перед Кубком России была какая-то нервозность, но я уже видел, что игроки стали общаться между собой, обсуждать эпизоды и конкретные действия. Для тренера это самое главное. Я могу дать лишь общее направление, а решать ситуацию на площадке в любом случае парням», — сказал Ходьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».