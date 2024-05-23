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Сборная Беларуси примет участие в 25 видах спорта на Играх БРИКС

Сборная Беларуси примет участие в 25 видах спорта на Играх БРИКС
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Сборная Беларуси примет участие в 25 видах спорта на Играх БРИКС в Казани. Об этом рассказал заместитель министра спорта и туризма страны Александр Барауля.

«Известно, что белорусы представят страну в 25 видах. Как видите — кое-где не выступим. Например, акробатический рок-н-ролл у нас не развивается, поэтому в этой дисциплине без нас. Количественный состав нашей делегации — порядка 580 человек с учётом тренеров, медиков, административных работников», — приводит слова Бараули Sport5.by.

Игры БРИКС состоятся с 12 по 23 июня в Казани. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2020 года по лёгкой атлетике Мария Ласицкене может пропустить соревнования из-за травмы. Вопрос в том, успеет ли она реабилитироваться к Играм БРИКС. Об этом заявил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

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