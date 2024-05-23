«Талант среди талантов». Шубенков назвал зарубежного легкоатлета, за которым стоит следить

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, следит ли за показателями на дорожке, которые демонстрируют его зарубежные коллеги.

«Результаты в преддверии Олимпиады должны быть высокие, на самом деле. У нас бегает талант среди талантов — американец Грант Холлоуэй, мой старый соперник, занявший на предыдущих Играх в Токио второе место. Вот за ним, конечно, интересно будет последить. Это суперталантливый парень, который сейчас всех разрывает. Удивительно, что он так долго держится на вершине. Я его очень сильно уважаю, за ним очень интересно следить. Рад также за других старичков, с которыми много бегал и которые продолжают выступать. Но завидую им всем очень сильно, конечно. Хочу к ним присоединиться, но пока обстоятельства препятствуют этому», — приводит слова Шубенкова ТАСС.