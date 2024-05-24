Дин Лижэнь отреагировал на слова Карлсена о том, что он «сломлен навсегда»

Китайский гроссмейстер, чемпион мира Дин Лижэнь ответил на слова норвежского шахматиста Магнуса Карлсена. Ранее 16-й чемпион мира заявил, что Дин Лижэнь психологически сломлен навсегда.

«Он пытался изложить правду. Он сказал то, что чувствует. После чемпионата мира мне действительно было очень тяжело, поначалу я был измотан (тяготами соревнований на чемпионате мира). Потом я заболел. Сейчас могу сказать, что вылечился от болезни, но всё же моя сила не вернулась на прежний уровень», — приводит слова Дин Лижэня Chessbase.

В понедельник, 27 мая, в Норвегии стартует супертурнир по шахматам, в котором примут участие Магнус Карлсен и Дин Лижэнь.

В 2025 году китайскому гроссмейстеру предстоит матч за шахматную корону с 17-летним индийцем Гукешем Доммараджу, который ранее выиграл Турнир претендентов — 2024.

Напомним, после победы над россиянином Яном Непомнящим в матче за звание чемпиона мира в 2023 году китаец Дин Лижэнь не провёл ни одного хорошего турнира.