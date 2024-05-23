Олимпийский чемпион Далалоян назвал лидера в нынешней сборной России по гимнастике

Российский гимнаст олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян рассказал, кого считает лидером национальной сборной. Об этом спортсмен поделился в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

— А что сейчас вообще с конкуренцией в команде, в сборной? Кто лидер?

— Лидер у нас всегда определяется по многоборью, наверное. Это тот спортсмен, который стабильно, ровно, чётко проходит многоборье, и который выигрывает его. Поэтому я уверенно могу заявить, что лидер нашей сборной — это Даня Маринов на сегодняшний день, который последние чемпионаты и Кубки России, все выигрывает абсолютно, находится в хорошей форме, знает, как выступать, знает, как совладать с собой, даже когда нервные, неприятные ситуации бывают, любит выступать, самое главное.

Я всегда радуюсь, смотря на него на соревнованиях, то, что он получает удовольствие. Это видно всегда. Есть разные спортсмены, бывают такие, которым нужно прям максимально сосредотачиваться на своём выступлении, как я, допустим. А есть спортсмены, как Даня, которые выходят, и они вот прям получают удовольствие от этого. И я всегда с наслаждением смотрю на таких спортсменов и могу сказать, что на сегодняшний день 100% лидер сборной Даня. Хотелось бы, чтобы он всё-таки оставил свой след и на международной арене, в истории мировой гимнастики.

Отметим, что в марте 19-летний российский гимнаст болгарского происхождения Даниел Маринов стал победителем чемпионата России в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. В обеих дисциплинах ему удалось обойти обладателей олимпийских чемпионов Никиту Нагорного и Артура Далалояна.