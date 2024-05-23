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Дегтярёв: готовы организовать Спартакиаду спортсменов России и Беларуси

Дегтярёв: готовы организовать Спартакиаду спортсменов России и Беларуси
Михаил Дегтярёв
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что во время встречи с коллегой из Беларуси Сергеем Ковальчуком было принято решение о проведении Спартакиады сильнейших спортсменов между странами как по зимним, так и по летним видам спорта.

«Учитывая накопленный опыт, готовы организовать Спартакиаду сильнейших спортсменов России и Беларуси как по зимним, так и по летним видам спорта», — написал министр в своём телеграм-канале.

Дегтярёв также рассказал о стартах, в которых примут участие спортсмены двух стран.

«В июле в Бресте впервые состоится матчевая встреча по лёгкой атлетике среди команд Союзного государства, посвящённая подвигу советских солдат, освободивших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Ожидаем также проведения Кубка Союзного государства по хоккею на траве в следующем году в России. Что касается Игр БРИКС, то Республика Беларусь будет самой представительной делегацией. В Казань приедет более 680 человек. Ждём в гости», — добавил он.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня.

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