Тренер гандбольного ЦСКА объяснил, как команда воспитывала психологию победителей

Главный тренер ГК ЦСКА Олег Ходьков подвёл итоги Суперлиги сезона-2023/2024. Специалист отметил, что по ходу розыгрыша команда испытывала проблемы с составом.

«Лично для меня очень важно было победить в Кубке России. У нас тогда были проблемы с составом. Юлиан Гирик и Артур Рудь только вернулись, они буквально неделю тренировались. У них были долгие паузы: у Рудя — два месяца, у Гирика — больше трёх недель. Кубок был очень сложный. В полуфинале мы попали на «Чеховских медведей». Игра была мяч в мяч, всё решилось на последних секундах. Эта победа и затем выигрыш в финале, победа в прошлом году в чемпионате – всё это дало уверенность. Это огромный плюс в психологическом плане для игроков, которые раньше не побеждали. У Чехова же давно выработана психология победителей. В информационном пространстве только и говорилось, что в этом сезоне «медведи» вернут себе титул. Но ЦСКА не собирался его отдавать, поскольку мы тоже воспитали в себе психологию победителей», — сказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в 14:30 мск.