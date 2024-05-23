Артур Далалоян назвал лучшего гимнаста в истории России

Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян рассказал, кого считает лучшим гимнастом в истории России. Об этом спортсмен поделился в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

— А кто лучший гимнаст в истории России?

— Ну, наверное, если мы не будем брать там какие-то поправки о том, что во времена Алексея Немова немножко по-другому базы считали, другая сложность была, то, наверное, Лёша Немов невероятных высот добился, особенно на Олимпиадах. Кажется, четыре золота. Олимпиады — это самые важные соревнования, до которых не каждый спортсмен даже доживает. Алексей Юрьевич имеет много достижений в этом плане. Но и плюс его узнаваемость, многие знают Алексея Немова, многие рассказывают, говорят про гимнастику благодаря ему. Поэтому мне кажется, что он крут.

Алексей Немов — четырёхкратный олимпийский чемпион (1996 — командное первенство и опорный прыжок, 2000 — личное многоборье и перекладина), пятикратный чемпион мира и обладатель золотой награды первенства Европы — 1998.