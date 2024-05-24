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Михаил Дегтярёв предложил проводить регулярные Игры стран ШОС

Михаил Дегтярёв предложил проводить регулярные Игры стран ШОС
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Россия предложила проводить регулярные спортивные игры ШОС.

«Россия рассматривает ШОС как одну из авторитетных площадок для диалога. Владимир Путин неоднократно подчёркивал важность развития именно спортивных связей между государствами‑членами ШОС.

Президент России в ходе заседания совета глав государств‑членов ШОС выдвинул инициативу по созданию Ассоциации спортивных организаций Шанхайской организации сотрудничества.

Предложено также создать отраслевую рабочую группу по физической культуре и спорту. Страны ШОС эту идею поддерживают. Работаем над её исполнением. И мы видим, что уже сформировались все условия для запуска масштабных открытых спортивных мероприятий на пространстве ШОС.

Предложил проводить регулярные спортивные игры ШОС по наиболее популярным видам спорта в наших странах. Россия готова принять эти Игры», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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