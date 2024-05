«Почему мастер ФИДЕ не может обыграть Накамуру? Да легко!» Ян Непомнящий — о читерах

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий высказался о шахматном читерстве.

«В целом я могу понять дискуссию о том или ином гроссмейстере или молодом даровании. Например, Денис Лазавик: конечно, неплохой игрок в блиц и быстрые, что он подтверждал на чемпионатах мира в Самарканде и Алматы. Но есть немаленькая разница между неплохим блицором за доской (таких десятки), довольно средним (во всяком случае пока что) игроком в классику и абсолютным монстром игры в онлайне — точно в топ-3 по стабильности и качеству выступлений за последний год. Или пресловутый Jospem, выигравший последние четыре партии в ТТ у Магнуса. Растёт! Впрочем, тут спекуляции можно отложить, ведь июнь уже не за горами: шахматный мир с нетерпением ждёт его матча с Крамником.

Но когда речь заходит о КМСах, мастерах ФИДЕ и далее по списку, мы слышим те же доводы — мол, а что тут такого? Это феноменальная по-своему вещь, а может, просто веяние времени: что бы ни происходило, какими бы удивительными ни были отдельные партии или целые турниры, в ответ скажут — а почему бы и нет?

И действительно, почему простой КМС из Нижнего Новгорода не может, проиграв в 1-м туре титульника, набрать 9,5 из 10, поучительно обыграв Народицкого и Абдусатторова, и поделить первое место? Почему бы и нет?

Почему мастер ФИДЕ из Ирана, проигравший Накамуре 40 блиц-партий подряд (!) и имеющий с ним общий счёт -70, не может дважды за день обыграть его во вторниках? Да легко!

Почему 10-летний мальчик, несомненный талант, финиширует в онлайн-турнире впереди мировой десятки, но это вызывает не (по меньшей мере) недоумение, а воспринимается с радостным ажиотажем?

Или, например, не очень сильный ММ Гальченко, увлекательно рассказывающий про дебютные ловушки и жизненные ситуации и тренирующий детей и любителей, «на расслабоне, на чиле» сражается на равных (не только по результату, но и по уровню игры и качеству партий) с этими вашими Каруанами, Накамурами и Грищуками. И обсуждают не то, насколько это абсурдно само по себе, а то, насколько легко пойти g5 в той или иной позиции.

Да, наверное, когда забанят одних, «другие придут, сменив уют на риск» и не сказать чтобы совсем непомерный труд. Но это не повод бездействовать.

…Недавно зашёл на чесском, а там Хикару играет матч с легендой онлайн-блица времён пандемии, Савелием Голубовым. Как говорится, he did his time», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

С 7 по 9 июня состоится шахматный поединок между экс-чемпионом мира Владимиром Крамником и мексиканцем Хосе Мартинесом Алькантарой, более известным широкой публике как Jospem. Матч будет состоять из 36 партий с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход. Половину партий участники сыграют в обычный оффлайн-блиц, а вторую половину — на онлайн-платформе, но находясь в одном помещении, что исключает потенциальную возможность нечестной игры.