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Артур Далалоян заявил, что сейчас он как гимнаст сильнее Никиты Нагорного

Артур Далалоян заявил, что сейчас он как гимнаст сильнее Никиты Нагорного
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Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью YouTube-каналу «Дисциплина» рассказал, что он сильнее партнёра по команде Никиты Нагорного.

— Артур, кто сильнее как гимнаст, ты или Никита Нагорный?

— Ух ты, смотря в чём измерять. Я думаю, что если нас двоих в одно целое, вот такое поставить, то будет вообще просто невероятный гимнаст на все времена и поколения. Но, опять же таки, у каждого есть свои сильные стороны. Грубо говоря, у Никиты есть определённая база, база сложности, которая чуть-чуть выше моей из-за одного снаряда, допустим, конь махи, который у меня хромает. Но при этом чистота исполнения на других снарядах она у меня выигрывает.

— Так кто?

— На сегодняшний день Артур Далалоян. Последние соревнования у нас были чемпионат России в Сочи. Артур Далалоян занял второе место в многоборье с результатом 82, по-моему, да, с копеечкой. Никита пропустил чемпионат России в многоборье, выступал только на отдельных снарядах. Соответственно, на сегодняшний день, наверное, у меня есть маленькое преимущество. Но это ни о чём не говорит.

Ранее Далалоян отметил, что для него не являлось важным участие в ОИ-2024 в текущем спортивном цикле.

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