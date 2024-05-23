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Ходьков: буду работать в ЦСКА. Я всем доволен тут

Ходьков: буду работать в ЦСКА. Я всем доволен тут
Олег Ходьков
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Главный тренер ГК ЦСКА Олег Ходьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным заявил, что не планирует менять место работы.

— Вы же всё выиграли с ЦСКА, не задумывались о другом месте работы?

— Пока буду работать в ЦСКА, я всем доволен в клубе. Прошедший сезон стал первым по-настоящему удачным для меня как тренера. Только в СЕХА-лиге мы обязаны были выступить лучше, в «Финал четырёх» выходить.

— Хотите ЦСКА сделать таким же гегемоном, как «Чеховские медведи»?

— Я не думаю, что будет гегемония. «Пермские медведи» сильно укрепляются, «Зенит» сильно укрепляется. В нынешнем сезоне было видно, что зрительский интерес начинает усиливаться. Для нашего клуба это важно.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».

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