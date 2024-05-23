Открыта регистрация на забег «Навстречу Играм дружбы» в рамках ПМЭФ-2024

Забег по историческому центру Санкт-Петербурга состоится 6 июня и по традиции откроет первый день основной программы Петербургского международного экономического форума. В этом году масштабное беговое событие пройдет под девизом «Навстречу Играм дружбы».

Участники ПМЭФ и жители города пробегут дистанцию 5 км. Забег начнется в 06:30 (мск) у Исаакиевского собора и предоставит возможность увидеть красоту Санкт-Петербурга в уникальной обстановке без потока машин.

Организаторами самого массового события Спортивных игр ПМЭФ выступят Фонд Росконгресс и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Зарегистрироваться на забег можно в Личном кабинете.

Президент Международной ассоциации бокса, идейный вдохновитель проекта «Всемирные игры дружбы» Умар Кремлев примет участие в церемонии открытия забега и сам выйдет на старт.

«Бег – самый демократичный вид физической активности. Забеги объединяют политиков, бизнесменов, спортсменов – людей из самых разных сфер. А одна из миссий Всемирных игр дружбы – возродить объединяющую силу спорта на глобальных соревнованиях. Забег на ПМЭФ откроет серию беговых событий в поддержку Игр дружбы, которые в дальнейшем пройдут во многих странах мира», – сказал Умар Кремлев.

Двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, амбассадор Игр дружбы Роман Власов проведет разминку для участников забега.

Организаторы определят победителей и призеров как среди жителей города, так и среди участников Форума. Также будут подведены итоги забега в корпоративном зачете. Отметим, что одной из самых многочисленных будет команда «Авито» и Kismet – в ее заявке более 50 человек.

При поддержке бренда высокотехнологичного топлива G-Drive в забеге примет участие команда Специальной Олимпиады России.