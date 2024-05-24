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Двух тяжелоатлетов из Украины дисквалифицировали из-за триметазидина

Двух тяжелоатлетов из Украины дисквалифицировали из-за триметазидина
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Двух украинских штангистов дисквалифицировали из-за найденного в их организме триметазидина. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

Богдан Тарасенко и Руслан Кожакин дисквалифицированы на 42 месяца – со 2 декабря 2022 года по 1 июня 2026-го.

Напомним, в декабре из-за того же препарата на четыре года была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Она также была лишена всех наград, которые получала от 25 декабря 2021 года. А сборной по фигурному катанию России, выступавшей на Олимпиаде в Пекине, по решению МОК было присуждено третье место вместо первого, золото присудили сборной США.

Допинг-скандал из-за триметазидина произошёл и с китайскими пловцами, однако их не дисквалифицировали. Китайское антидопинговое агентство провело собственное расследование по этому делу, заявив, что препарат найден в организме спортсменов в очень незначительном количестве.

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