«Начал видеть счастливую маму». Олимпийский чемпион Далалоян — об уходе отца из семьи

Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал о своих ощущениях после развода родителей. Об этом спортсмен поделился в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

— В 10 лет, насколько я знаю, отец ушёл из семьи. Это был самый сложный период в твоей жизни?

— На самом деле, это не был какой-то сложный период в моей жизни. Как-то адекватно, спокойно и нормально мы к этому отнеслись. Знаете, как-то во многих фильмах, сериалах, где не посмотришь, когда показывают историю, как рушится семья, расходятся родители, и как очень болезненно и сильно переживают это дети, вот, у меня совсем по-другому всё было.

На самом деле, я особо не почувствовал, а, может быть, даже и в какой-то степени стало спокойней. Когда отец ушёл, не было уже каких-то ссор, скандалов. Когда родители жили вместе, постоянно они ругались. Отец часто выпивал. Какая-то атмосфера, что ли, не та была в семье. И с его уходом, наоборот, я уже начал видеть счастливую, улыбающуюся маму, которой тяжело, приходится кормить одной двоих детей, но при этом эмоционально я увидел другого человека абсолютно.

Я, наконец-таки, полноценно как будто бы почувствовал её любовь, её отношение, когда она уже не в страхе там и в сомнениях каких-то живёт, от того, что не знает… У нас просто папа, он абсолютно хороший, классный отец был, когда не пил, но как только выпивал, так превращался… Не будем об этом. В этот же момент начинались истерики, начинались скандалы, поэтому с его уходом как-то наоборот, как будто бы спокойней, плюс ко всему у меня был спорт, который также забирал у меня всё моё внимание, все мои силы в приятном смысле, эмоции какие-то. Подготовка к соревнованиям, медали, ближе к тому моменту я уже начал ездить на сборы, то есть реже находиться как-то в семье и больше уже настраиваться как-то на самостоятельную жизнь. Поэтому этот момент особо сильно так не отразился как-то.

28-летний Далалоян — олимпийский чемпион в командном многоборье, трёхкратный чемпион мира и обладатель пяти золотых медалей первенств Европы.