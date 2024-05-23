Российский гимнаст Артур Далалоян оценил свои шансы выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Спортсмен дал интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

— Ты нацелился на Олимпиаду 2028 года, всё верно?

— Но если седина не появится, то да (смеётся). Ладно, это шутки. Посмотрим. Я чувствую себя уверенно сегодня в гимнастическом зале, на гимнастических снарядах, и, в принципе, неплохую форму набрал. Хотя ещё полгода назад, может быть, даже чуть побольше я сомневался, а могу ли вообще подойти к той форме, к той кондиции, в которой был, когда выступал в 2018-м на чемпионате мира, или когда в 2021 году мы на Олимпиаде выступали. Оказалось, что могу, оказалось, что всё в порядке со мной, чуть побольше потренироваться надо, чуть-чуть больше пособлюдать режим, и в принципе можно работать, поэтому мы работаем, я не могу сказать, что этот цикл для меня последний или следующий цикл для меня последний.

Придёт время, когда я в голове пойму, что всё, тогда всё. Сегодня я работаю, сегодня у меня неплохо получается, поэтому почему нет? Я люблю это дело.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США).