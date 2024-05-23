Ходьков: какое может быть разочарование от финала? Рад, что парни смогли настроиться

Главный тренер ГК ЦСКА Олег Ходьков прокомментировал финальный матч команды в розыгрыше OLIMPBET Суперлиги сезона-2023/2024. В серии за золото турнира были повержены «Чеховские медведи» (2-0 — счёт в серии).

«Нет, разочарования точно нет. В первый год моей работы мы проиграли Чехову в финале по количеству мячей, забитых в гостях. Хотя были в одном броске от победы, но не забили «золотой» семиметровый. Вот тогда было глубокое разочарование. Сейчас такого нет. Какое разочарование может быть? Очень приятно выиграть. Рад за команду, рад, что парни смогли настроиться.

Понятно, что все ожидали чуть другой финал. Была очень тяжёлая игра в Москве – мы выиграли всего мяч. Все думали, что Чехов возьмёт реванш у себя дома и будет третья игра. Так предполагали специалисты. Я же видел, что команда хочет победить в гостях и закончить эту серию. Потому что сезон длинный, уже устали все, хотят в отпуск, у многих травмы, много было проблем различного рода. Не сказал бы, что второй матч был простым — первый тайм также был в борьбе. Во втором со стороны казалось, что он лёгким был: где-то Вадим Богданов отбил, забили свои мячи, меньше потерь сделали. Но сами понимаете, у «Чеховских медведей» в Чехове выиграть — это дорогого стоит», — сказал Ходьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в 14:30 мск.