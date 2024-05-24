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Гроссмейстер Валентина Гунина выиграла этап онлайн-турнира Swiss Queens Wednesday

Гроссмейстер Валентина Гунина выиграла этап онлайн-турнира Swiss Queens Wednesday
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Российский гроссмейстер Валентина Гунина выиграла турнир Swiss Queens Wednesday, который проходит на онлайн-арене Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Россиянка набрала девять очков и опередила швейцарскую шахматистку Александру Костенюк (9) и Ассель Лесбекову из Туниса (8,5). Для россиянки это уже четвёртая победа в рамках данного соревнования.

Еженедельный онлайн-турнир среди женщин проходит каждую среду начиная с 31 января 2024 года.

Напомним, в конце 2023 года Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу среди женщин, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Для российской спортсменки это второй подобный титул. Дебютную победу она одержала в 2012 году. Отметим, что чемпионкой мира по рапиду в Самарканде стала другая российская шахматистка — Анастасия Боднарук.

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