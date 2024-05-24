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Суперфиналы чемпионата России по шахматам станут отборочными к Кубку мира ФИДЕ — 2025

Федерация шахмат России (ФШР) объявила Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин, которые пройдут с 16 по 29 августа в Барнауле, отборочными соревнованиями к Кубку мира ФИДЕ — 2025.

Шахматисты, занявшие места с первого по пятое в соревновании среди мужчин, и спортсменки, занявшие 1-3 места в соревновании среди женщин, получат право участия в Кубах мира ФИДЕ — 2025. Это стало возможным благодаря переходу ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

К участию в Суперфиналах чемпионата России по шахматам допускаются:

— спортсмены, занявшие 1-3 места в Суперфиналах чемпионата России 2023 г.;

— спортсмены, занявшие 1-5 места на всероссийских соревнованиях «Высшая лига» 2024 г. среди мужчин и женщин;

— по четыре спортсмена среди мужчин и женщин с наивысшим российским рейтингом на 1 июня 2024 г.