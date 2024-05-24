Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Суперфиналы чемпионата России по шахматам станут отборочными к Кубку мира ФИДЕ — 2025

Суперфиналы чемпионата России по шахматам станут отборочными к Кубку мира ФИДЕ — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация шахмат России (ФШР) объявила Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин, которые пройдут с 16 по 29 августа в Барнауле, отборочными соревнованиями к Кубку мира ФИДЕ — 2025.

Шахматисты, занявшие места с первого по пятое в соревновании среди мужчин, и спортсменки, занявшие 1-3 места в соревновании среди женщин, получат право участия в Кубах мира ФИДЕ — 2025. Это стало возможным благодаря переходу ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

К участию в Суперфиналах чемпионата России по шахматам допускаются:

— спортсмены, занявшие 1-3 места в Суперфиналах чемпионата России 2023 г.;

— спортсмены, занявшие 1-5 места на всероссийских соревнованиях «Высшая лига» 2024 г. среди мужчин и женщин;

— по четыре спортсмена среди мужчин и женщин с наивысшим российским рейтингом на 1 июня 2024 г.

Материалы по теме
ФШР назвала состав сборной России на Игры БРИКС, Карякин в списке отсутствует
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android