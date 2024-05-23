ФШР назвала состав сборной России на Игры БРИКС, Карякин в списке отсутствует
Федерация шахмат России (ФШР) определила состав национальной команды на Игры БРИКС в Казани, которые пройдут с 12 по 23 июня.
Состав сборной России по шахматам на Играх БРИКС:
- Владислав Артемьев, действующий чемпион страны, чемпион мира в составе сборной России, двукратный победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ, бронзовый призёр чемпионата мира по блицу.
- Андрей Есипенко, двукратный победитель онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России, победитель и призёр многих международных соревнований.
- Екатерина Лагно, вице-чемпионка мира, обладательница золотых медалей мировых первенств по рапиду и блицу, победительница Всемирной шахматной Олимпиады, двукратная победительница онлайн-олимпиады ФИДЕ, двукратная победительница командного чемпионата мира и четырёхкратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.
- Валентина Гунина, пятикратная чемпионка России, двукратная чемпионка мира по блицу, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная победительница Всемирной шахматной Олимпиады, двукратная победительница онлайн-олимпиады ФИДЕ, победительница командного чемпионата мира и шестикратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.
Шахматный турнир пройдёт с 17 по 22 июня. Спортсмены разыграют шесть комплектов медалей — в быстрых шахматах и блице в личном и командном (смешанные пары) зачётах.
В составе сборной отсутствует Сергей Корякин, который ранее сообщал о намерении выступить на Играх БРИКС.
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