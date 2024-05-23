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Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, чем занимается сейчас

Олимпийский чемпион Далалоян рассказал, чем занимается сейчас
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Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, чем занимается сейчас.

«На самом деле у нас сейчас серьёзная подготовка к соревнованиям идёт, впереди игры БРИКС, и в принципе этот сезон гимнастический намного насыщеннее, чем в предыдущем году. Ну и, помимо этого, не будем пока что ни про какие проекты говорить телевизионные. На самом деле, весь в тренировках, в домашних заботах», — рассказал Далалоян в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка 2020 года по лёгкой атлетике Мария Ласицкене может пропустить соревнования из-за травмы. Вопрос в том, успеет ли она реабилитироваться к Играм БРИКС. Об этом заявил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

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