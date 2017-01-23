Ещё шесть легкоатлетов РФ, включая Тарасову и Мудрова, подали заявки в IAAF

Референт по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетикисообщила, что ещё шесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных турнирах. Этими спортсменами являются победительница командного чемпионата Европы 2015 года в метании диска, серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года в толкании ядра, спринтер, прыгуны с шестом, а также Екатерина Ивонина (стипль-чез). Ранее заявки подали«Индивидуальные заявки в IAAF через ВФЛА подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина», — цитирует Трущенкову «Р-Спорт».