Вейр: фигуристки РФ так сильны, потому что ни одна не уверена в участии в ЧМ

Трёхкратный чемпион США и бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катаниювыразил уверенность в том, что конкуренция в женской сборной США не такая серьёзная, как в команде России, поэтому россиянки и доминируют на чемпионатах мира.«Фигуристки должны подталкивать друг друга, а не думать: «О, я выиграла чемпионат США, теперь поеду на чемпионат мира». Им уже нужно выступать, как на чемпионате мира. Именно поэтому Россия так сильна, потому что фигуристки этой страны не уверены, что вообще попадут на чемпионат мира, так как все они очень сильны. В сборной США конкуренция намного мягче», — цитирует Вейра AP.