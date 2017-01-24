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Вейр: фигуристки РФ так сильны, потому что ни одна не уверена в участии в ЧМ

24 января 2017, вторник. 12:05. Другие
Трёхкратный чемпион США и бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию Джонни Вейр выразил уверенность в том, что конкуренция в женской сборной США не такая серьёзная, как в команде России, поэтому россиянки и доминируют на чемпионатах мира.

«Фигуристки должны подталкивать друг друга, а не думать: «О, я выиграла чемпионат США, теперь поеду на чемпионат мира». Им уже нужно выступать, как на чемпионате мира. Именно поэтому Россия так сильна, потому что фигуристки этой страны не уверены, что вообще попадут на чемпионат мира, так как все они очень сильны. В сборной США конкуренция намного мягче», — цитирует Вейра AP.
Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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