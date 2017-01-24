Илюмжинов: в календаре ФИДЕ Moscow Open — один из самых значимых турниров

Президент Международной шахматной федерацииотметил важность стартующего в Москве Международного шахматного фестиваля — Moscow Open. Ожидается, что участие в турнирах фестиваля примут не менее 2000 человек.«От президентского совета ФИДЕ хочу поздравить всех с очередным турниром Moscow Open. В календаре ФИДЕ это один из самых значимых турниров, а мы проводим 10000 турниров. На участие в Кубке РГСУ подали заявки в этом году 2000 спортсменов. Он стал очень широкомасштабным и служит примером, как нужно организовывать такие турниры», — передаёт слова Илюмжинова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.