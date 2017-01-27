Вольники Угуев и Гаджимагомедов победили на Гран-при «Иван Ярыгин»

В Красноярске завершился первый день международного турнира по вольной и женской борьбе – Гран-при «Иван Ярыгин». В соревнованиях мужчин победы одержали россияне(до 57 кг) и(до 74 кг). В женском турнире медали завоевали спортсменки из семи стран. Три россиянки —(до 48 кг),(до 58 кг) и(до 60 кг) — уступили в финалах.1. Заур Угуев. 2. Артём Гебеков. 3. Нариман Исрапилов, Зелимхан Абакаров (все — Россия)1. Ахмед Гаджимагомедов. 2. Ацамаз Санакоев. 3. Кахабер Хубежты, Радик Валиев (все — Россия)1. Юи Сусаки (Япония) 2. Дарья Лексина. 3. Милана Дадашева (обе — Россия) и Миглена Селишка (Болгария)1. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан). 2. Вероника Чумикова (Россия). 3. Акие Ханаи (Япония), Энкхбат Гантуя (Монголия).1. Кацуки Сакагами (Япония). 2. Юлия Пронцевич. 3. Жаргалма Цыренова (обе — Россия), Эллисон Раган (США).1. Тамира Менса (США). 2. Очирбат Насанбурмаа (Монголия). 3. Элис Манолова (Азербайджан), Шаркхуу Тументсетсег (Монголия).