Бекбулатов и Касумов победили на Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске

Россиянин Ильяс Бекбулатов победил в весовой категории до 65 кг в соревнованиях по вольной борьбе в рамках Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В весе до 70 кг первенствовал Исраил Касумов.
Борьба. Гран-при «Иван Ярыгин». Красноярск
Вольная борьба
Весовая категория до 65 кг
1. Ильяс Бекбулатов (Россия).
2. Чермен Валиев (Россия).
3. Алан Гогаев (Россия).
3. Мухамадмехди Еганехджафари (Иран).
Весовая категория до 70 кг
1. Исраил Касумов (Россия).
2. Заурбек Сидаков (Россия).
3. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия).
3. Алибек Акбаев (Россия).
Весовая категория до 97 кг
1. Кайл Снайдер (США).
2. Расул Магомедов (Россия).
3. Юрий Белоновский (Россия).
3. Хоссейн Рамезанианжелодар (Иран).