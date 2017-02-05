Борец-вольник Гадисов завершил карьеру и стал старшим тренером сборной России

Чемпион мира и Европы по вольной борьбе Абдусалам Гадисов принял решение завершить карьеру спортсмена и был приглашён в тренерский штаб сборной России в качестве старшего тренера. Произошедшие изменения прокомментировал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
«Идея ввести в тренерский состав Абдусалама Гадисова появилась сравнительно давно. Мы разговаривали по этому поводу ещё на сборе в Сан-Паулу (Бразилия) перед Олимпиадой. Гадисов ставил перед собой задачу отобраться на Олимпийские игры в Рио, но… Олимпийская медаль — единственная, которой нет в коллекции Гадисова. И на сборе в Сан-Паулу он мне признался, что устал от борьбы и больше не хочет бороться. В его планы входила политическая карьера, но он оговорился, что если у него вдруг не получится, он даже не знает, что делать. Я пригласил его в сборную команду в качестве старшего тренера, сказал, что готов видеть его среди нас в любое время, когда он только захочет. Но это было полгода назад.
На сбор в Сочи я Абусика пригласил в качестве спортсмена. Мы вернулись к разговору, который между нами состоялся в Сан-Паулу. «Джабо, я устал, и бороться больше не хочу, я хочу попробовать реализовать себя на тренерском поприще», — сказал он. Мы собрались тренерским советом, и я озвучил наш с Абдусаламом разговор. Совет меня поддержал, и мы ввели его в тренерский состав в качестве старшего тренера, отвечающего за его родную весовую категорию до 97 кг.
Абдусалам уже влился в процесс, он работает с нашими ребятами, помогает готовиться к Кубку мира. Я не знаю, что там в политике, но в семье под названием «сборная России по вольной борьбе» Абдусалам Гадисов был, есть и будет. Невзирая ни на что. Такие люди нам нужны в сборной команде», — приводит слова Тедеева пресс-служба ФСБР.