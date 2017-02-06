Стал известен состав сборной РФ по фигурному катанию на юниорский чемпионат мира

Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России опубликовал состав сборной России на юниорский чемпионат мира, который пройдёт в Тайбэе с 15 по 19 марта.
Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Тайбэй. Состав сборной России
Девушки: Алина Загитова, Станислава Константинова, Полина Цурская.
Юноши: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Александр Самарин.
Танцевальные пары: Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов, Алла Лобода / Павел Дрозд, Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин.
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Амина Атаханова / Илья Спиридонов, Алина Устимкина / Никита Володин.