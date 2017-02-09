Соболь, Хлёсткина и Чен победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

В Зеленодольске продолжается Кубок России по тяжёлой атлетике. Во второй день соревнований победили Кристина Соболь (до 53 кг), Наталья Хлёсткина (до 58 кг) и Олег Чен (до 69 кг).
Тяжёлая атлетика. Кубок России. Зеленодольск,
Мужчины. До 69 кг
1. Олег Чен – 316 (150+166).
2. Кирилл Мусохранов – 287 (132+155).
3. Эдуард Ананян – 286 (126+160).
Женщины. До 53 кг
1. Кристина Соболь – 193 (91+102).
2. Ирина Баймулкина – 174 (76+98).
3. Елена Сухарь – 173 (75+98).
До 58 кг
1. Наталья Хлёсткина – 204 (90+114).
2. Анастасия Иванова – 201 (92+109).
3. Мария Николаева – 194 (87+107).