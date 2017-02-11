«КПРФ» и «Прогресс» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу

Московский «КПРФ» и «Прогресс» из Глазова сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Матч в подмосковном Подольске завершился со счетом 2:2.В матчах 16-го тура национального первенства «КПРФ» 18 февраля на выезде встретится с новосибирским «Сибиряком», а «Прогресс» в тот же день примет «Норильский никель».«КПРФ» (Москва) — «Прогресс» (Глазов) — 2:2 (0:0).Голы: Адри, 44, Паулиньо, 50 — Оппер, 35, Будин, 47.