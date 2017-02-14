Каждый житель Японии сможет предложить свой вариант талисмана Олимпиады-2020

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио объявил об открытии конкурса по выборам талисмана Олимпиады. Прислать свой вариант сможет любой житель Японии, однако лицам не старше 18 лет для этого необходимо иметь совершеннолетнего представителя, сообщает Reuters.В комиссию по выбору символа Игр в Токио будут включены известные дизайнеры, спортсмены и общественные деятели. Талисман будет определён летом 2018 года.Каждая заявка должна содержать изображение талисмана с шести углов и в разных положениях, а также историю о своём персонаже.