Каждый житель Японии сможет предложить свой вариант талисмана Олимпиады-2020

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио объявил об открытии конкурса по выборам талисмана Олимпиады. Прислать свой вариант сможет любой житель Японии, однако лицам не старше 18 лет для этого необходимо иметь совершеннолетнего представителя, сообщает Reuters.
В комиссию по выбору символа Игр в Токио будут включены известные дизайнеры, спортсмены и общественные деятели. Талисман будет определён летом 2018 года.
Каждая заявка должна содержать изображение талисмана с шести углов и в разных положениях, а также историю о своём персонаже.