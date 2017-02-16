Сборная России проиграла США на Кубке мира по вольной борьбе в Иране

Сборная России по вольной борьбе потерпела второе поражение подряд на Кубке мира в Керманшахе (Иран). Россияне проиграли сборной США со счётом 2-6. Победы у сборной России одержали Артём Гебеков (весовая категория до 57 кг) и Чермен Валиев (до 86 кг).В первом матче, который также состоялся в четверг, 16 февраля, российские борцы вольного стиля уступили азербайджанцам по дополнительным показателям. Таким образом, россияне потеряли шансы на выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа россияне встретятся с грузинами.