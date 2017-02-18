«Газпром-Югра» на выезде сыграл вничью с «Синарой» в ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» в 16-м туре чемпионата России по мини-футболу на выезде не смог переиграть екатеринбургскую «Синару», ведя 3:1. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. Таким образом, московская «Дина» сохранит лидерство в турнирной таблице по итогам 16-го тура, а подопечные Кака останутся вторыми. «Синара» занимает пятое место.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
16-й тур
«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:3 (1:2)
Голы: Дёмин, 7 (1:0), Чишкала, 8 (1:1), Эдер Лима, 15 (1:2), Шевчук, 28 (1:3, авт.), Соколов, 30 (2:3), Герасимов, 30 (3:3).