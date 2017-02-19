Костенюк вышла в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам

Россиянкавышла в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране (Иран). На тай-брейке 1/8 финала Костенюк одолела шведскую шахматистку Пию Кламлинг со счётом 3:1.Ещё одна россиянкана тай-брейке уступила второму номеру мирового рейтинга китаянке Цзюй Вэньцзюнь – 1,5:2,5. Ранее по итогам двух партий в классические шахматы борьбу на стадии 1/8 финала завершила россиянкаВ четвертьфинале, первая партия которого пройдет 20 февраля, Костенюк, оставшаяся единственной россиянкой на турнире, встретится с Шицюнь Ни из Китая.