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Глава ФШР — о Дворковиче: его политику можно описать фразой «кручу-верчу, обмануть хочу»

Глава ФШР — о Дворковиче: его политику можно описать фразой «кручу-верчу, обмануть хочу»
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов описал политику руководителя Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича всеми известной фразой.

«Политику и действия президента ФИДЕ Аркадия Дворковича можно описать фразой: «Кручу-верчу, обмануть хочу». Два года назад на конгрессе организации в Ченнае пять стран ставили на голосование вопрос о снятии санкций с ФШР. Аркадий Владимирович тогда сделал всё, чтобы этого не произошло, пообещав, что доверит этот вопрос президентскому совету ФИДЕ — чтобы всё было решено максимально быстро. Но до сих пор президентский совет не рассмотрел отмену санкций, и положительной динамики в этом направлении нет. Более того, мы видим обратный процесс, о чём свидетельствует ситуация с решениями этической комиссии ФИДЕ. Но сейчас уже наступило критическое время, когда от действий Дворковича станет видно, чего стоят все его заявления и обещания», — сказал Филатов ТАСС.

Напомним, 7 июня стало известно, что ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от членства.

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