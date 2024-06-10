Дворкович — о выговоре: буду подавать апелляцию на решение комиссии ФИДЕ по этике

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, что будет апеллировать решение комиссии по этике о вынесении ему выговора.

«Да, буду [подавать апелляцию]. Дело по иску Федерации шахмат Украины и моих конкурентов по предыдущим выборам длится уже несколько месяцев. Всё это время и ФШР, и я представляли аргументы с отрицанием каких-либо нарушений. Считаю, что эти аргументы являются абсолютно обоснованными.

Тем не менее первая инстанция этической комиссии в составе трёх человек (двумя голосами против одного) приняла своё решение. Решение состоит из двух частей, а именно: временное исключение ФШР из ФИДЕ и выговор мне. Решение должно вступить в силу через 60 дней, однако апелляцию надо подать в течение 21 дня. Это только первая инстанция, в части процедур это означает, что есть время на апелляцию и защиту», — сказал Дворкович ТАСС.

7 июня стало известно, что ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от членства.