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Дворкович: решение ФИДЕ не касается российских шахматистов, арбитров и клубов

Дворкович: решение ФИДЕ не касается российских шахматистов, арбитров и клубов
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал временное отстранение Федерации шахмат России (ФШР) от членства.

«Решение первой инстанции комиссии по этике касается Федерации шахмат России и меня. Оно не касается российских шахматистов, арбитров, клубов. В этом смысле для них ничего не меняется. У нас уже два года действуют правила, заключающиеся в том, что все российские шахматисты могут играть в индивидуальных турнирах, клубных соревнованиях, но без национального флага и гимна.

ФИДЕ как международная спортивная федерация действует в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. В индивидуальном порядке российские спортсмены играют во всех турнирах, начиная от континентальных первенств и заканчивая матчами за звание чемпиона мира", — приводит слова Дворковича «Советский спорт».

Напомним, 7 июня стало известно, что ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от членства.

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