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Двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве

Двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве
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Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Светлана Мастеркова госпитализирована в одну из больниц Москвы в нейрохирургическое отделение, сообщает Mash. По информации источника, 56-летняя спортсменка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, спортсменку готовят к операции на опухоли в голове. Её ждёт полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Светлана Мастеркова — звезда мировой и российской лёгкой атлетики, выдающаяся бегунья на средние дистанции, двукратная олимпийская чемпионка в Атланте 1996 года и чемпионка мира — 1999, обладательница золотых медалей чемпионатов мира и Европы. На протяжении 23 лет ей принадлежал рекорд мира в беге на одну милю. В 1996-м Светлана была признана спортсменкой года в России.

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