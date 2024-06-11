Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова будет выступать на Играх БРИКС вне конкурса. Такое решение связано с продолжающейся реабилитацией олимпийской чемпионки.

«Мы хотим, чтобы Листунова приехала в Казань и попробовала выступить хотя бы на одном или двух снарядах. Просто для себя, всё-таки эта девочка засиделась. Ей очень хочется стартовать, но в то же время выступление на некоторых снарядах — это большая нагрузка на позвоночник. Поэтому в вольных упражнениях и опорном прыжке мы её точно не заявим, а на брусьях допустим, и, возможно, ещё на бревне.

Пусть спортсменка окунется в соревновательную обстановку. А так она готовится к Кубку России», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко ТАСС.

На чемпионате России в марте 19-летняя гимнастка выступала с болью в спине.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.