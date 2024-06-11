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«Завтра она выписывается из больницы». В ВФЛА сообщили о состоянии Светланы Мастерковой

«Завтра она выписывается из больницы». В ВФЛА сообщили о состоянии Светланы Мастерковой
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Член исполкома Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что госпитализированная с подозрением на инсульт двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и 1500 метров Светлана Мастеркова будет выписана 12 июня.

«Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но всё нормально», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мастеркова доставлена в нейрохирургическое отделение одной из больниц города Москвы в состоянии средней степени тяжести для операции по удалению опухоли головного мозга.

56-летняя Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка в Атланте 1996 года, обладательница золотых медалей чемпионатов мира и Европы 1999 года. На протяжении 23 лет ей принадлежал рекорд мира в беге на одну милю. В 1996-м Светлана была признана спортсменкой года в России.

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