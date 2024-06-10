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Дворкович сообщил, что вопрос о полномочиях комиссии ФИДЕ по этике вынесут на генассамблею

Дворкович сообщил, что вопрос о полномочиях комиссии ФИДЕ по этике вынесут на генассамблею
Аркадий Дворкович
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что вопрос о полномочиях комиссии ФИДЕ по этике вынесут на генеральную ассамблею организации. Она состоится в сентябре этого года.

«Прежде всего между представителями конституционной комиссии и представителями этической комиссии ФИДЕ существует принципиальное разногласие — а есть ли вообще у этической комиссии полномочия по исключению национальной федерации? Ряд юристов считает, что в силу устава ФИДЕ такого права вообще не было и любой вопрос об исключении должна рассматривать только генеральная ассамблея ФИДЕ. Тем не менее у этической комиссии, опирающейся на кодекс этики, есть мнение, что такое право у них есть.

С учётом текущей ситуации вопрос о полномочиях этической комиссии будет вынесен на генеральную ассамблею ФИДЕ в сентябре этого года в Будапеште, подобные предложения, к слову, поступили ещё даже до вынесения текущего решения», — сказал Дворкович ТАСС.

Напомним, 7 июня стало известно, что ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) от членства.

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