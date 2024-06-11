«Девочки российского происхождения будут». Винер — об Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, что собирается смотреть летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Буду смотреть Олимпиаду. Болеть мне не за кого, в художественной гимнастике никто из Беларуси и России не выступает. Но будут выступать девочки российского происхождения. Это Екатерина Веденеева, которая несколько лет назад уехала в Словению, потому что не попадала в состав сборной. Она выступает уже на второй Олимпиаде. Дарья Варфоломеев выступает за Германию, в прошлом году выиграла все золотые медали на чемпионате мира. Также будет девочка из Израиля Дарья Атаманов, а Вера Туголукова представляет Кипр. На чемпионате Европы она завоевала единственную квоту на Олимпийские игры.

Как бы ни старались уйти от России, а девочки российского происхождения будут представлены на Олимпийских играх с нашей школой художественной гимнастики. Что касается других видов спорта, буду смотреть борьбу и другие виды, в которых будут представлены российские спортсмены. Буду болеть за них», – приводит слова Винер Metaratings.ru.

Напомним, ранее Ирина Винер заявляла, что те спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры в Париж из России, должны быть лишены российского гражданства.