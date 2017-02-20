Коблова, Пронцевич и Лазинская победили на турнире по борьбе в Швеции

Россиянкипобедили на турнире по женской борьбе Klippan Lady Open, который проходил 17-19 февраля в Швеции.Для вице-чемпионки Олимпийских игр — 2016 Кобловой турнир стал первым стартом в сезоне после выступления в Рио-де-Жанейро. В финальном поединке в весовой категории до 58 кг она победила Айсулуу Тыныбекову из Кыргызстана. Пронцевич одержала победу в категории до 60 кг, в решающей схватке взяв верх над соотечественницей — Ульяной Тукуреновой. Лазинская стала лучшей в категории до 63 кг, поборов в финале финку Петру Олли.Бронзовыми призёрами соревнований стали россиянки Дарья Лексина и Валерия Чепсаракова (обе – до 48 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг) и Алена Стародубцева (до 75 кг).