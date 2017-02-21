Кучина: не думаю, что мой результат — это пик, силы ещё есть

Чемпионка мира в прыжках в высоту, превысившая лучший результат сезона в мире на зимнем чемпионате России (2,03 м), прокомментировала своё выступление. Ранее Кучина подала заявку в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.«Мой результат — следствие тренировок. Не думаю, что это пик, есть ещё силы. Решили придержать до 4-5 марта. Мы готовы и хотим выступать, мы чисты. Это наше законное право — выступать на международной арене. Мы показываем всё, на что способны, мы пахали всю осень и зиму, резерв есть, ведь начиная подготовку к зимнему сезону, мы думали о чемпионате Европы. Ответа от IAAF нет пока. Ждём и надеемся, как последние полтора года», — цитирует Кучину «Интерфакс».