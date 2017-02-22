Чемпионат Европы по спортивной борьбе может пройти в Дагестане

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) поддержит инициативу Дагестана о проведении в южной республике чемпионата Европы – 2018. Об этом заявил президент ФСБРна состоявшейся в Москве встрече с главой кабинета министров и федерации борьбы Дагестана. В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся различных аспектов организации и проведения в республике континентального чемпионата, сообщает портал «Спортивная борьба Дагестана».Дагестан имеет большой опыт проведения международных соревнований высокого уровня. Вся необходимая инфраструктура для этого имеется, в частности, отвечающий всем международным стандартам пятитысячный Дворец спорта в Каспийске, где в 2011 году состоялся Кубок мира вольной борьбе. Мамиашвили поддержал дагестанскую инициативу и пообещал оказать всестороннее содействие в её продвижении в структурах Объединенного мира борьбы (UWW).Презентационные материалы о республике и её спортивном потенциале, которые будут представлены для ознакомления членов руководства UWW и его европейского подразделения (CELA) во время майского чемпионата Европы в сербском Нови-Саде, уже готовятся.В 2018 году чемпионат Европы пройдет в 60-й раз. Лишь дважды эти соревнования проходили на территории России – в 1976 году в Ленинграде и в 2006 году в Москве.