Саночник Репилов выиграл Кубок мира в общем зачёте

Российский саночник Роман Репилов выиграл финальный этап Кубка мира в Альтенберге (Германия) и завоевал Кубок мира в общем зачёте. На заключительном этапе Репилов по сумме двух попыток значительно опередил призёров из Германии. В десятку сильнейших вошёл также Степан Фёдоров.
Репилов стал вторым российским саночником, кому удалось выиграть Кубок мира в общем зачёте. Впервые это сделал нынешний главный тренер сборной России Альберт Демченко в сезоне-2004/05. Репилов набрал 845 очков, а ставший вторым немец Лох — 748.
Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Германия, Альтенберг
Мужчины. Одноместные сани
1. Роман Репилов (Россия) – 1.47,237.
2. Феликс Лох (Германия) – 1.47,698.
3. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.48,037…
10. Степан Фёдоров (Россия) – 1.48,424…
12. Александр Горбацевич (Россия) – 1.48,525…
29. Семён Павличенко (Россия) – 1.51,623.