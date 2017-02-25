Саночник Репилов выиграл Кубок мира в общем зачёте

Российский саночниквыиграл финальный этап Кубка мира в Альтенберге (Германия) и завоевал Кубок мира в общем зачёте. На заключительном этапе Репилов по сумме двух попыток значительно опередил призёров из Германии. В десятку сильнейших вошёл такжеРепилов стал вторым российским саночником, кому удалось выиграть Кубок мира в общем зачёте. Впервые это сделал нынешний главный тренер сборной Россиив сезоне-2004/05. Репилов набрал 845 очков, а ставший вторым немец Лох — 748.1. Роман Репилов (Россия) – 1.47,237.2. Феликс Лох (Германия) – 1.47,698.3. Йоханнес Людвиг (Германия) – 1.48,037…10. Степан Фёдоров (Россия) – 1.48,424…12. Александр Горбацевич (Россия) – 1.48,525…29. Семён Павличенко (Россия) – 1.51,623.